Winterlinde ist der erste von hundert neuen Bäumen in Weimar

Die Herbst-Baumpflanzsaison in der Kulturstadt hat begonnen: Zwei Winterlinden der aus den USA stammenden Sorte „Greenspire“ wachsen seit Mittwochvormittag auf dem Zeppelinplatz und dem Beethovenplatz. Der Pflanz- und Pflegetrupp des Kommunalservice Weimar brachte sie in die Erde. Auf dem Zeppelinplatz schaufelten die Beigeordnete für Bauen und Stadtentwicklung, Claudia Kolb, und der Thüringer Regionalleiter des Carsharing-Dienstes Teilauto, Niklas Wachholtz, das Pflanzloch symbolisch zu.

Teilauto hatte sich im Rahmen der Patenschaftsaktion „Mein Stadtbaum“ bereiterklärt, 700 Euro für die Pflanzung zu spenden. Der Grund ist naheliegend: Das Unternehmen hat auf dem Zeppelinplatz eine feste Standfläche für seine Fahrzeuge, und direkt daneben stand eine mehrere Jahrzehnte alte Linde. Das Sommer-Sturmtief „Kirsten“ entwurzelte diesen Baum Ende August und brachte ihn quer über die Grünfläche zu Fall. „Für uns komplett überraschend“, räumte der zuständige Mitarbeiter im Grünflächen- und Friedhofsamt der Stadt, Eckart Göbel, ein. „Der Baum galt als gesund, hatte keine erkennbaren Defekte.“

„Zum Glück hat er nicht unser Auto getroffen“, schmunzelte Wachholtz, den Göbel mit einem Telefonanruf dazu inspirierte, die Ersatzpflanzung zu finanzieren. „Das passt sehr gut zu unserem Grundanliegen: Grünflächen statt zusätzlicher Parkraum.“ Das Leipziger Unternehmen Teilauto startete 2001 in Weimar seine ersten Thüringer Aktivitäten und hat in der Kulturstadt inzwischen rund tausend Nutzer, die sich rund 35 Fahrzeuge teilen. „Wichtig für uns, denn Parkraum bleibt ein leidiges Thema“, so Kolb. „Auch hier in der nördlichen Innenstadt gibt es zu wenig Plätze.“

Normalerweise kostet ein Stadtbaum mit Kauf, Pflanzung und einigen Jahren Pflege rund 1000 Euro – in diesem Fall etwas weniger, weil hier keine komplizierte Stadtumgebung zu beachten war. Im gewachsenen Boden der Grünfläche genügte ein Loch mit einem Meter Kantenlänge und rund 80 Zentimetern Tiefe. Ein Pfahlgerüst fixiert den Baum mittels Gurten so fest wie möglich, damit die Feinwurzeln, die sich über den Winter bilden, nicht durch Erdbewegungen verloren gehen. „Greenspire“ ist übrigens eine Sorte, die sich besonders gut als Stadt-Straßenbaum eignet: Sie lässt nicht den berüchtigten „Honigtau“ auf die Autos niedergehen.

Insgesamt 100 Bäume bekam die Stadt vorige Woche von ihrem Stammlieferanten, der Baumschule Ley aus dem Rheinland, geliefert. Sie lagern in der Stadtgärtnerei in Tröbsdorf und werden in den kommenden Wochen bis einschließlich Januar im gesamten Stadtgebiet sowie allen Ortsteilen gepflanzt. Das erledigen der Kommunalservice sowie auf dem Friedhof die dortigen Mitarbeiter. Als offizieller Schlusspunkt der Aktion soll zum „Tag des Baumes“ am 25. April der „Baum des Jahres 2021“, eine Stechpalme, in die Erde kommen.