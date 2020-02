Die Tannrodaer Burg beendet am Freitag ihre Winterpause.

Tannroda. Die Betreiber der Tannrodaer Burg bieten ab Freitag wieder regelmäßige Öffnungszeiten ihres „Gastraum Heinrich“ an.

Winterpause ist beendet

Mit neuen Öffnungszeiten und einem neuen Koch kehrt der „Gastraum Heinrich“ auf Schloss Tannroda am Freitag und Samstag, 7./8. Februar, aus der Winterpause zurück. Das Betreiber-Ehepaar Antje und Thomas Bähr hat einen original böhmischen Koch unter Vertrag genommen, der künftig jeden Freitag und Samstag 14 bis 21 Uhr am Herd steht. Sonntags ist jeweils von 12 bis 18 Uhr ein Kaffee-/Kuchen-Klön- und Terrassentag vorgesehen. Mittwochs ab 18 Uhr ist ein moderierter Stammtisch für die Tannrodaer im Angebot, donnerstags kommen hin und wieder Kleinkunst-Angebote hinzu, das erste am 27. Februar mit Weltmusik von „Con Lobo“ aus Jena. Montags und dienstags sind Schließtage.