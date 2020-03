Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Wir sitzen alle in einem Boot“

Bevor er nach Meran in Südtirol ging, war Martin Krautwurst von 1998 bis 2014 Pfarrer in Magdala. Jetzt sandte er unserer Redaktion aus einem der in Europa mit am stärksten vom Coronavirus betroffenen Gebiete nachdenkliche „Worte zum Tag“. Zum ersten Mal in der Geschichte haben alle gemeinsam mit einem Problem zu kämpfen, dass vor keiner Grenze, Nationalität oder Religion halt mache. „Ob arm oder reich, alt oder jung, ob Europäer, Asiaten oder Afrikaner, wir sitzen alle im gleichen Boot“, schickt Pfarrer Krautwurst mit einem Lehrtext aus Galater 6,2 per Mail einen eindringlichen Appell: „Einer trage des anderen Last.“ Das Virus halte alle in Atem, zwinge zum Innehalten. Werte und Ziele werden, so Krautwurst, neu bedacht, es gehe nur noch miteinander. Handel und Wirtschaft, Bildung und Forschung, soziale Bindungen und Kommunikation erfahren eine Rezession. Die Globalisierung wird nicht mehr allein vom besten Profit bestimmt, sondern vom Miteinander und von Mechanismen, die das eigene Leben vor Ort fördern.

Ein Freund schickte ihm ein Plakat, auf dem stand: „Was, wenn sich die Soldaten am Virus anstecken, müssen da auch alle Kriege abgesagt werden?“ Hinter diesem trockenen Humor steckt für Martin Krautwurst eine tiefe Wahrheit, und er fragt sich: „Wären unsere Steuergelder in der Forschung, in der ökologischen und sozialen Hilfe nicht tausendmal besser angelegt, als in der Rüstungsindustrie, in der nur einige wenige auf Kosten von so vielen profitieren?“ Den Tauben nicht fluchen, den Blinden nicht gefährden, einander tragen und helfen, damit diese Welt weiter lebenswert bleibt oder wieder lebenswert wird für alle, empfiehlt der Pfarrer. Die Bilder an den europäischen Grenzen machen ihm Angst. Nicht vor den Menschen, die vor Krieg und Armut ihre Heimat verlassen müssen und dass uns neue Flüchtlingsströme überrollen könnten, sondern dass Europa sein humanitäres und menschenfreundliches Gesicht verliert.