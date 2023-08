Wislawa Szymborskas Werke werden in Weimar gelesen

Weimar. Im Künstlergarten Weimar werden die Gedichte von Wislawa Szymborska gelesen und das Leben der Autorin aufgezeigt.

Die literarische Gesellschaft Thüringens informiert über ihr bevorstehendes Programm: Am Mittwoch, 23. August, findet im Künstlergarten Weimar eine Lesung statt. Lyrisches der Autorin Wislawa Szymborska aus ihrem Buch „Ich bedenke die Welt“ werden an jenem Abend zum Besten gegeben. Als große Dame der polnischen Poesie galt sie bereits, bevor sie 1996 den Nobelpreis für Literatur zuerkannt bekam. In ihren Gedichten untersuchte sie menschliche Erfahrungen auf höchst anschauliche und eindrückliche Weise, heißt es in der Ankündigung. Auch (sprach-)philosophische Fragen werden untersucht.

Der Kulturwissenschaftler Thomas Stölzel wird die Vernachdenklichungskraft dieser mit Worten sparsamen Autorin verdeutlichen und Hintergründe ihres Lebens und Werks aufzeigen. Die Schauspielerin und Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff werde die Texte von Wislawa Szymborska zu Gehör bringen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. Die Lesung wird durch den Verein der literarischen Gesellschaft Thüringen in Kooperation mit dem Verein Weimarer Republik und dem Haus der Weimarer Republik durchgeführt.