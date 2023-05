Wissen, wo der Himmel ist

Meint Himmel zu Christi Himmelfahrt im Weimarer Land wirklich die unendliche Weite über unseren Köpfen?

Am Donnerstag haben wir wieder „Christi Himmelfahrt“ gefeiert. Oft mit Open-Air-Gottesdiensten, um einen guten Blick in den Himmel haben zu können. Schließlich wird in der Bibel ja beschrieben, wie Jesus in den Himmel enthoben wird. Doch meint „Himmel“ wirklich die unendliche Weite über unseren Köpfen?

Ein Kinderlied von Ludger Edelkötter und Wilhelm Willms bringt für mich genau auf den Punkt, was mit Himmel gemeint ist: „Weißt du, wo der Himmel ist, außen oder innen. Eine Handbreit rechts und links. Du bist mitten drinnen.

Weißt du wo der Himmel ist, nicht so tief verborgen. Einen Sprung aus dir heraus. Aus dem Haus der Sorgen.

Weißt du wo der Himmel ist, nicht so hoch da oben. Sag doch ja zu dir und mir. Du bist aufgehoben.“

Im Sprachgebrauch der Bibel bedeutet Himmel nicht ein Ort über den Wolken oder eine jenseitige Welt. Himmel ist eigentlich ein anderes Wort für „Überall“.

Die Einteilung in oben und unten, diesseits und jenseits, Himmel und Erde, böse und gut, gibt es in vielen Religionen. Aber dieser Dualismus widerspricht unserem christlichen Glauben.

In Jesus sind Himmel und Erde miteinander verbunden. Er sagt nicht, dass das Reich Gottes – das Himmelreich – irgendwann mal kommt. Er sagt: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch.“

Darum hat Jesus sich nicht in einer Himmelfahrt von der Erde abgesetzt, sondern er ist uns in einer neuen Weise nahe.

Der Himmel ist hier und heute. Er ist zwischen uns, in uns und unter uns. Der Himmel ist heute und war gestern schon, der Himmel wird morgen sein und übermorgen, in unserem ganzen Leben.

Christin Drexel ist Pfarrerin im Pfarrbereich Niederroßla mit vier Gemeinden und neun Dörfern.