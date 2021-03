Die Steinmetzfirma Erdmann aus Bad Berka errichtet auf der Buga in Erfurt alle Mustergräber. Sie selbst beteiligt sich mit acht Entwürfen an dem Wettbewerb - darunter einem Grabmal in Knospenform aus Türkischem Travertin, das Vorarbeiter Gerd Köhler entworfen und gefertigt hat. Von links: die Steinmetze Jasmin Braunschmidt und Gerd Köhler, Firmenchef Paul Erdmann und seine Mutter Michaela, seine rechte Hand.