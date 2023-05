Wochenende in Apolda im Zeichen der Jugendweihe

Apolda. Großer Moment für 210 Jugendliche aus der Region Apolda.

In Apolda steht das Wochenende wieder im Zeichen der diesjährigen Jugendweihefeiern. Insgesamt 210 Jugendliche würden, laut einer Mitteilung der Organisatoren, so den Weg in die Erwachsenenwelt antreten. Die Eröffnungsfeier von der Werner-Seelenbinder-Schule, Pestalozzischule und dem Förderzentrum ist für Samstag, 13. Mai, um 9.15 Uhr in der Stadthalle Apolda geplant. Danach geht es Schlag auf Schlag, denn bereits ab 11 Uhr feiern die Regelschule Pfiffelbach, die Toskana Schule Bad Sulza Jugendweihe. Ab 12.45 Uhr sind Regelschule Wormstedt und um 14.15 Uhr das Gymnasium Bergschule Apolda ihre Jugendweihe dran.

Wie Organisatorin Dana Grosch mitteilte wurde für die Feiern der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke) als Festredner gewonnen. Für die musikalische Begleitung komme der Künstler Fabian Fiedler.