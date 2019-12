Christina Rommel ist am Donnerstagabend in der Michaelskirche von Tannroda zu Gast.

Wohin im Weimarer Land

Christina Rommel in Tannroda

Auf ihrer Weihnachtstournee mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland durch sieben Thüringer Dorfkirchen macht Sängerin Christina Rommel am Donnerstag, 19. Dezember, mit ihrer Band in der Tannrodaer Kirche St. Michael Station. Beim Konzert, das um 18 Uhr beginnt, ist Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Im Anschluss wird zu Gesprächen, einem Glühwein und Gebäck eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Troistedter versammeln sich

Insbesondere auf Vorhaben, die nach der Fusion zur Landgemeinde im Ort umgesetzt werden sollen, wollen der Bürgermeister und der Gemeinderat von Troistedt bei der jährlichen Einwohnerversammlung am Donnerstag, 19. Dezember, hinweisen. Unter anderem geht es dabei um die Ausbesserung von Straßen, die Einrichtung eines Dorfgemeinschaftsraumes im ehemaligen Laden und um die Pläne zweier Firmen, rund um den Steinbruch Photovoltaikanlagen errichten zu wollen. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr bei der Feuerwehr.

Bürgerbüro pausiert

Blankenhainer, die einen dringenden Behördengang in der Stadtverwaltung zu erledigen haben, sollten ihn noch in dieser Woche in Angrioff nehmen. Vom Wochenende an bleibt das Bürgerbüro mitsamt dem Einwohnermeldeamt und dem Tourismusbüro bis zum 2. Januar geschlossen.