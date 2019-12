In der Ullaer Georgskirche erklingt am Samstag ein Orgelkonzert.

Nicht nur Weihnachtliches steht in den kommenden Tagen im Weimarer Land auf dem Programm.

Wohin im Weimarer Land

Baumbachhaus pausiert

„Stricken, Häkeln und Klöppeln“ heißt es am Samstag, 21. Dezember, um 15 Uhr noch einmal im Kranichfelder Baumbachhaus. Danach verabschiedet sich das Haus samt Café in die Jahreswechselpause. Bis zum 23. Januar bleibt es geschlossen. Zwischendurch haben die Baumbachfreunde aber für den 28. Dezember um 19 Uhr zum Jahresausklang bei Kerzenschein mit dem Trio „Klangart“ geladen.

Bereitschaft via Telefon

Der Eigenbetrieb des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung, der auch für die Orte der VG Kranichfeld zuständig ist, bleibt von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich 3. Januar geschlossen. Der nächste Sprechtag nach dem Jahreswechsel ist Dienstag, 7. Januar. Bei Störungen der Abwasserentsorgung ist während dieser Zeit ein Bereitschaftsdienst telefonisch erreichbar (0172/6960003).

Orgelkonzert in Ulla

Zu einem Orgelkonzert haben der Ortsverein Ulla und die Kirchgemeinde für Samstag, 21. Dezember, in die Kirche Sankt Georg eingeladen. Um 15 Uhr ist hier Miroslawa Cieslak, Kantorin des Kirchspiels Querfurt, zu hören.

Satire vor dem Fest

Mit seinem Programm „Schneller? Höher? Leider!“ gastiert am Montag, 23. Dezember, Kabarettist und MDR-Moderator Robby Mörre in der Bad Berkaer Ilmtal-Klinik am Turmweg. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Saal E 18. Der Eintritt ist frei.