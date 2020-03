Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin im Weimarer Land

Sportfest für Familien

Sein jährliches Familiensportfest veranstaltet der Kranichfelder Kindergarten „Zweiburgenstadt“ am Samstag, 14. März, in der Turnhalle der Regelschule „Anna-Sophia“. Zwischen 10 und 12 Uhr sind Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern eingeladen, sich an vielen Stationen bei Spiel und Spaß auszutoben. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Berlstedter Feuerwehr-Bilanz

Zeit, um Bilanz über das Einsatzjahr 2019 zu ziehen und einen Ausblick auf Bevorstehendes zu geben, ist es am Samstag, 14. März, für die Freiwillige Feuerwehr Berlstedt. Sie trifft sich um 18 Uhr in ihrem Gerätehaus an der Hauptstraße zur Jahreshauptversammlung.

Skatturnier in Hohlstedt

Sein jährliches Skatturnier richtet am Samstag, 14. März, der Hohlstedter Heimatverein „Allemannia“ aus. Ab 14 Uhr werden die Karten im örtlichen Gemeinderaum gemischt. Auch für das leibliche Wohl wollen die Gastgeber sorgen.

Frühjahrsputz in München

Der Bad Berkaer Ortsteil München eröffnet in diesem Jahr im Weimarer Land den Reigen der Frühjahrsputze. Treffpunkt zum Großreinemachen ist am Samstag, 14. März, um 10 Uhr vor dem kommunalen Wohnblock in der Tegtmeier-Allee. Auf alle Helfer wartet mittags eine Bratwurst und ein Getränk.

Verein feiert Gründungstag

Seinen ersten Geburtstag feiert am Freitag, 13. März, der Heimatverein von Vollersroda. Die festliche Runde beginnt um 18 Uhr im örtlichen Gemeinderaum. Der Verein hatte sich am 12. März 2019 gegründet.

Wanderung ins Grüne

Zu einer Wanderung hat die Tourist-Information Bad Berka für Sonntag, 15. März, eingeladen Mit Wanderleiter Helmut Zenker geht es auf sieben Kilometern in den Dambachsgrund. Treff ist um 10 Uhr am Goethebrunnen. Die Teilnahme kostet 3 Euro, für Kurkarteninhaber ist sie gratis.

Tourstart in Hetschburg

Ihren diesjährigen Tourstart vollzieht die Band „Swagger" am Freitag, 13. März, im Hetschburger „Lindenbaum“. Ab 21.30 Uhr steigt dort im Saal die Party mit Pyro- und Lasershow sowie jeder Menge Konfetti.. Karten gibt es für 9 Euro an der Abendkasse.