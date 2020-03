Schon der Start in Richtung Wochenende ist in Weimar ein unterhaltsamer und ereignisreicher. Das ist los in der Kulturstadt.

Wohin in Weimar

Folk-Tanz für jedermann

Zum Folktanzabend haben die Gruppen „Fork & Fiddle“ und „Lottes Flausen“ für Freitag, 6. März, um 20 Uhr ins Mon Ami eingeladen. Jeder kann mittanzen, die meisten Tänze werden angeleitet – vom Walzer und Schottisch über Mazurka, Polska und Polka bis hin zu Kreis- und Gassentänzen. Der Eintritt ist frei.

Doppeltour im Mon Ami

In einem Doppelkonzert sind die Singer/Songwriterinnen Marie Feiler und Ria am Freitag, 6. März, ab 20 Uhr in Weimars Mon Ami zu hören. In ihren Lieder widmen sie sich auf Englisch und auf Deutsch den großen Fragen des Lebens. Der Eintritt ist frei. Ein Obolus für die Künstlerinnen ist aber willkommen.

Fotoausstellung im Klinikum

Gefangen im eigenen Körper oder schwerelos schwimmend unter Wasser – die Fotoausstellung „schwere(s)los“ beleuchtet krankhaftes Übergewicht aus unterschiedlichen Perspektiven. Die 26 Bilder werden im Rahmen des Welt-Adipositas-Tages noch bis Freitag, 6. März, in Weimars Klinikum gezeigt.

Unterhaltung bei Seebach

„Mein heißgeliebter Punschlieddichter“ ist die szenische Lesung überschrieben, die Gäste des Forums Seebach an der Tiefurter Allee am Donnerstag, 5. März, um 16 Uhr erleben können. Michael Göring schlüpft in die Rolle Friedrich Schillers, Rotraut Greßler in jene der Caroline von Wolzogen. Am Freitag spielen bei Seebach ebenfalls ab 16 Uhr Schüler der privaten Klavierklasse von Nao Aiba.

Expedition in die Arktis

Mit einem zum Expeditionsschiff ausgebauten Fischkutter haben die Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg Spitzbergen umrundet und die Reise durch die vom Klimawandel bedrohte arktische Region mit zwei Kameras festgehalten. Der Film ist ab Donnerstag, 5. März, im kommunalen Kino Mon Ami zu sehen – am Starttag um 17 Uhr.

Disco für Erwachsene

Die dritte 2020er Ausgabe der Diskothek „Nur für Erwachsene“ findet am Samstag. 7. März, in der „Beatcorner“ an der Ossietzkystraße statt. Einlass ist ab 20 Uhr. An Musik wird insbesondere das aufgelegt, was schon bei einer Schuldisco in den 70ern ankam. Der Eintritt ist frei.