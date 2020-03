Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohin in Weimar

Liszt-Duo in Ettersburg

„Caprice Viennois“ – Klassische Musik amüsant und launig“ ist das Konzert überschrieben, mit dem das Franz-Liszt-Duo – Michael Maciaszczyk (Wien, Violine) und Friedrich Höricke (Berlin, Klavier) – am Samstag, 7. März, auf Schloss Ettersburg gastiert. Es beginnt um 19.30 Uhr im Gewehrsaal. Das Ettersburger Gastspiel beschließt eine Konzerttour, die nach Dresden, Berlin, Potsdam, Leipzig, und Halle führte.

Stadtsteicher bei Seebach

Mit ihrem Programm „Hänsel und Gretel im Weimarer Stadtstreicherwald“ sind die Weimarer Stadtstreicher am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr zu Gast im Forum Seebach an der Tiefurter Allee. Es erklingen Opernmelodien frei nach Humperdinck, arrangiert von André Kassel. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Mitspielen im Galli-Theater

Als Mitspieltheater ist das Märchen „Hänsel & Gretel“ am Samstag, 7. März, um 16 Uhr auch bei Galli in der Windischenstraße zu erleben. Schauspielerin Sigrun Stiehl verwandelt sich in alle Rollen des Stücks. Dass ihr junges Publikum dabei mitmacht, ist ausdrücklich erwünscht.

Puppentheater in Tiefurt

Mit „Kasper und der Goldschatz in der Mühle“ ist die Puppenbühne Hellwig am Sonntag, 8. März, beim Kindertheater in der alten Mühle in Tiefurt zu Gast. Die Geschichte um einen Müller, einen Landgrafen, den Zauberer Karfunkel und den Teufel Fitzliputzli beginnt um 16 Uhr. Für Familien kostet der Eintritt 20, für Erwachsene 8 und für Kinder 5 Euro.

Film-Magie im „Projekt Eins“

Kurzfilme des französischen Filmpioniers und -magiers Georges Méliès aus der Zeit der Jahrhundertwende präsentieren am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr der Stummfilmpianist Richard Siedhoff und der Filmerzähler Thomas Grysko im „Projekt Eins“ in der Schützengasse. Karten gibt es vorab bei der Tourist-Information sowie an der Abendkasse.

„ExZotisches“ im „Elephant“

„Chansons und andere ExZoten“ stehen am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Mittelpunkt einer Kabarettshow im Hotel „Elephant“. Sowohl deutsche und französische Lieder der Goldenen Zwanziger als auch Musik der 50er- und 60er-Jahre gehören zum Repertoire. Es spielen und musizieren Vanessa Zuber (Gesang), Rebekka Dusdal (Violine) und Constantin von Knebel Doeberitz (Klavier).

„We three“ hat abgesagt

Das für Freitag, 6. März, in der Weimarhalle geplante Gastspiel des Pop-Trios „We Three“ – von drei Geschwistern aus Oregon (USA) – wurde vom Management der Band abgesagt. Bereits gekaufte Karten werden bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle erstattet.

Probe für Lied-Wettbewerb

Zu einem Liederabend öffnet sich am Sonntag, 8. März, um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt der Festsaal des Fürstenhauses. Es singen die Duos Tatjana Timchenko-Hörr (Sopran) und Tatjana Kachkó (Klavier) sowie Michael Rakotoarivony (Bariton) und Teodora Oprisor (Klavier). Die Studierenden von Liszt-Professor Thomas Steinhöfel bereiten sich damit auf einen Wettbewerb nächste Woche in Groningen vor.

Bachkantate im Gottesdienst

Die Reihe der Weimarer Kantatengottesdienste wird mit der Bachkantate „Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem“am Sonntag, 8. März, um 10 Uhr in der Herderkirche fortgesetzt. Ausführende sind das Ensemble Hofmusik Weimar unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung. Liturgie und Predigt liegen in den Händen von Pfarrer Sebastian Kircheis. red