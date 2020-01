Einige Veranstaltungstipps für die nächsten Tage in der Kulturstadt.

Wohin in Weimar und der Region?

Evergreens im „Beatcorner“

Die zweite Diskothek „Nur für Erwachsene“ im neuen Jahr veranstaltet das Team der Musikkneipe „Beatcorner“ am Samstag, 1. Februar, in der Carl-von-Ossietzky-Straße 42. Einlass ist ab 20 Uhr, die Musik folgt wie immer den Erinnerungen an Schul-Discos der 70er- oder frühen 80er-Jahre. Der Eintritt ist frei.

Gartenhaus erst ab Mittag

Goethes Gartenhaus im Ilmpark öffnet am Mittwoch, 29. Januar, erst um 12 statt 10 Uhr. Wie die Klassik-Stiftung mitteilte, sind für den Vormittag Arbeiten an der Straße Am Horn geplant, die ein Abstellen des Stroms erfordern. Geöffnet hat das Haus wie immer bis 16 Uhr.

Ex-Banker im Industrieclub

Der Industrieclub Thüringen hat Jürgen Fitschen, den ehemaligen Co-Vorsitzenden im Vorstand der Deutschen Bank und Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken, zu seinem ersten Treffen im neuen Jahr eingeladen. Er spricht am Dienstag, 28. Januar, ab 18.30 Uhr im Hotel Elephant zum Thema „Geopolitische Spannungen – droht das Ende der globalisierten Wirtschaft?“

Bowling-Schnupperstunde

Ein Schnupperangebot für Senioren bieten die Weimarer Bowlingfüchse am Donnerstag, 30. Januar, von 17 bis 19 Uhr auf der Bowling-Anlage im Atrium an. Erfahrene Trainer zeigen die richtige Technik. Die Teilnahme ist kostenlos, Turnschuhe sind mitzubringen.

Vortrag zu Daten-Ethik

Einen öffentlichen Abendvortrag zum Thema „Entscheiden jetzt die Algorithmen? Zur Normativität des Digitalen“ hält am Mittwoch, 29. Januar, die Philosophin Judith Simon ab 18 Uhr im Oberlichtsaal der Bauhaus-Universität (Geschwister-Scholl-Str. 8). Die Hamburger Wissenschaftlerin hat in diesem Wintersemester eine Gastprofessur in Weimar.