Wohnstätte spendiert Pfannkuchen

Im Bestand der Weimarer Wohnstätte befinden sich aktuell neun Schulen. Jedes Jahr zur Faschingszeit bekommen deren Schüler vom städtischen Immobilienunternehmen Pfannkuchen. Angesichts der großen Schülerzahl werden die Backwaren in Etappen geliefert. Eine Hälfte bekommt die Pfannkuchen am Rosenmontag. die andere am 11.11.. So haben am heutigen Montag die Mitarbeiter des Immobilienservice Weimar 1051 Pfannkuchen zu verteilen – in beiden Schulteilen der Bertuch-Berufsschule in der Röhrstraße und in der Ernst-Busse-Straße sowie in Weimar-Nord im Förderzentrum Lernen und in der Cranach-Grundschule inklusive des Förderzentrums Sehen. Zum Rosenmontag am 4. März wurden bereits 2137 Pfannkuchen an die Schüler verteilt. Mit dem Pfannkuchen-Backmarathon für die Wohnstätte-Schulen macht sich die Bäckerei Rose in der Buttelstedter Straße verdient.