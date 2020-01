Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnstätte übernimmt zwei weitere Weimarer Schulen

Zum 1. Januar ist der Verkauf weiterer Schulen an die Weimarer Wohnstätte wirksam geworden. Im April hatte der Stadtrat die Übertragung der Grundschule Louis Fürnberg in der Bodelschwinghstraße und des Schulcampus Pestalozzi in der Gutenbergstraße (Regelschule und Grundschule) beschlossen, erinnerte das Unternehmen. Die Mitarbeiter der Wohnstätte würden sich nach der Übernahme mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen. Größere Sanierungsmaßnahmen seien vorerst aber nicht geplant.

Die Wohnstätte bewirtschaftet zudem den Schulcampus „Am Paradies“, die Berufsschulen in der Ernst-Busse- und der Röhstraße, das Förderzentrum Weimar, das Humboldt-, Schiller- und Goethegymnasium sowie den Schulcampus der Cranach-Grundschule.