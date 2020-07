Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnungsbrand in der Marcel-Paul-Straße

Bei einem Wohnungsbrand in Weimar Nord sind am Donnerstagabend die beiden Bewohner verletzt und ihre Wohnung zerstört worden. 17.45 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Mit der Berufsfeuerwehr rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Weimar Mitte aus. Die Wohnung stand allerdings bereits voll in Flammen. Davon künden auch zerborstene Scheiben an der Vorder- und Rückseite des fünfgeschossigen Gebäudes. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Die Wohnung ist nicht nutzbar. Die Mieter seien bei Verwandten untergekommen, hieß es vor Ort.