Der Wolf ist am Freitagabend Thema in Kromsdorf.

Wolfsabend mit Förderer

Das Schicksal des jungen Vereins „Bürgerschloss und Kulturbrauerei Kromsdorf“ wie auch jenes der Wölfe in freier Wildbahn liegt augenscheinlich wohlmeinenden Gönnern am Herzen. Für die Veranstaltung „Die Rückkehr der Wölfe“ mit Krimilesung und Podiumsdiskussion am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr in der Schlosskapelle hat sich kurzfristig ein Sponsor gefunden. Er trägt die Kosten der Veranstaltung und ermöglicht nun statt der geplanten 5 Euro Eintritt einen Gratisabend fürs Publikum.