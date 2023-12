Workshop-Kunst und Festtags-Kino: Das ist los in Weimar

Weimar Kurz vor Weihnachten wird es in der Kulturstadt ruhiger. Doch diese Veranstaltungen sollte man in den nächsten Tagen auf dem Schirm haben.

Weihnachtsfilm in lauschiger Atmosphäre

Der Weihnachtsklassiker „Die Feuerzangenbowle“ wird am Donnerstag, 21. Dezember, im Rotkreuz-Zentrum in der Marktstraße in Weimar gezeigt. Dazu gibt es echte Feuerzangenbowle, Stollen und Fettbrote. Einlass ist um 16 Uhr. Zwischen 16.30 und 17 Uhr soll der Film starten. Interessierte können ohne Voranmeldung und kostenfrei dabei sein.

Workshop-Kunst auf dem Adventsmarkt

Besondere Kunst ist bald auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt zu sehen. „Ein Schiff wird kommen…“ hieß ein Workshop mit Annekatrin Lemke und Tom Ackermann, der Ende Oktober in der Weimarer Mal- und Zeichenschule stattfand. Die dabei entstandenen Objekte und Figuren werden ab dem 22. Dezember bis Anfang Januar in der Krippenhütte auf dem Weihnachtsmarkt gezeigt.

Berliner Philharmoniker im Weimarer Kino

An Silvester kann man die Berliner Philharmoniker im Cinestar Weimar erleben. Das Kino überträgt um 17 Uhr das Silvesterkonzert des Ensembles unter Leitung von Kirill Petrenko. In der Saisoneröffnung präsentiert er Strauss’ ebenso kraftstrotzende wie humorvolle Tondichtung „Ein Heldenleben“. In Richard Wagners „Walküre“ (erster Akt) verkörpert Tenor Jonas Kaufmann mit Siegmund eine seiner Paraderollen. Außerdem singen Sopranistin Vida Miknevičiūtė als Sieglinde und Bass Georg Zeppenfeld als Hunding. Zu hören ist zudem auch die Ouvertüre und „Der Venusberg“ zu Wagners Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg.

Musik zum Innehalten vor Heiligabend

Zu einer musikalischen Atempause lädt das Johann-Sebastian-Bach-Ensemble am Freitag, 22. Dezember, 17 Uhr, in die Herderkirche ein. Das rund einstündige Konzert, das in den vergangenen Jahren zur Tradition geworden ist, soll eine Möglichkeit bieten, vor Heiligabend innezuhalten – mit Motetten, Liedern und Chorälen zu Advent und Weihnachten. In diesem Jahr erklingen unter anderem Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Giovani Gabrieli und Denis Bédard. Den Auftakt im Programm machen „Nun sei willkommen, Herre Christ“ von Karl Hirsch und „Hosianna, dem Sohne Davids“ Bartholomäus Gesius. An der Orgel sitzt Benjamin Stielau, der auch den Chor leitet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.