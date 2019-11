Wolfgang Bleibel koordiniert das Workshop-Wochenende in Weimar

Weimar. Noch bis zum 3. Januar können sich Interessierte, die in Weimar ein Jazz-Instrument oder Jazzgesang studieren möchten, für Infotage anmelden.

Workshop-Wochenende in Weimar weckt Lust auf Jazz-Studium

Das Institut für Neue Musik und Jazz der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ lädt erneut Studieninteressierte nach Weimar ein: Mitte Januar bieten fünf Professoren kostenlose Jazz-Workshops. Am 18./19. Januar sind im Hochschulzentrum am Horn neben persönlichen Unterrichts- und Workshop-Situationen intensive, unverbindliche Einzelberatungen geplant. Am Samstagabend gibt es eine Jazznacht, wo die Gäste auf Wunsch mit Studierenden des Jazz-Instituts jammen können.

„Wenn jemand erwägt oder sicher vorhat, ein Instrumental- oder Vokalstudium an einer Musikhochschule im Bereich Jazz aufzunehmen, sollte unser Angebot von Interesse sein“, sagt Workshop-Koordinator Professor Wolfgang Bleibel, der Saxophon, Klarinette und Querflöte unterrichtet. Seine Professoren-Kollegen Frank Möbus (E-Gitarre), Jo Thönes (Drumset), Manfred Bründl (Kontrabass/E-Bass) und Michael Schiefel (Gesang) bieten ebenso Workshops an. Den Interessierten werden zudem die geschichtsträchtige Musikhochschule und angesagte Jazz-Lokalitäten in Weimar vorgestellt.

Um Anmeldungen bis 3. Januar wird gebeten: manuela.jahn@hfm-weimar.de, Tel. 03643 / 555186

www.hfm-weimar.de/jazz