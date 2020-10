Wie in kommunalen Kindergärten und Schulen mehr Bio-Essen auf den Tisch kommen kann, will der Verein Thüringer Ökoherz bei einem Workshop vermitteln.

Workshop zu Bio-Verpflegung in Weimar

Unter dem Motto „Bio kann jeder“ will der Verein Thüringer Ökoherz einen kostenlosen Workshop anbieten. Er wendet sich am Donnerstag, 19. November, von 8.45 bis 13.15 Uhr im Landgut Holzdorf an kommunale Kindergarten- und Schulträger, Leiter dieser Einrichtungen und unter anderem Verantwortliche für deren Verpflegungsbereich. Der Workshop beleuchtet den Mehrwert einer Bio-Verpflegung und die Zertifizierungspflicht, ebenso Umweltaspekte. Zudem geht es um Verpflegungsvorgaben seitens des Landes und die Frage, wie Bio-Essen kostentechnisch gut integriert werden könne. Aus der Praxis berichtet ferner die Vergabestelle der Biostadt Leipzig.

Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 12. November, per Online-Formular oder telefonisch erbeten.

www.biokannjeder.de oder 03643/8819146