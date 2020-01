Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Workshops und Jazznacht zum Schnuppern

Rund 20 Studieninteressierte aus ganz Deutschland sind der Einladung des Instituts für Neue Musik und Jazz der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar gefolgt: Sie nehmen am Samstag, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar, an kostenlosen Jazz-Workshops für ihre jeweiligen Instrumente sowie das Fach Gesang teil. Im Hochschulzentrum am Horn gibt es neben ganz persönlichen Unterrichts- und Workshop-Situationen auch intensive, unverbindliche Einzelberatungen. Am Samstagabend steht eine öffentliche Jazznacht ab 19 Uhr im Projekt Eins auf dem Programm, in der die Gäste gemeinsam mit Studierenden des Weimarer Jazz-Instituts jammen können. Der Eintritt ist frei! Die Professoren Frank Möbus (E-Gitarre), Jo Thönes (Drumset), Manfred Bründl (Kontrabass / E-Bass) sowie Michael Schiefel (Gesang) betreuen einzelne Workshops, das Saxophon wird von Peter Ehwald unterrichtet. Neben Ensemble- und Einzel-Coachings werden auch Einblicke in die Jazztheorie, das Hörtraining und das Rhythmus-Training gewährt. Am Sonntag gibt es zudem noch eine Führung durch das Tonstudio der Hochschule. Das Jazz-Institut arbeitet mit der International Association Of Schools Of Jazz zusammen, veranstaltet internationale Workshops und kann hochrangige internationale Auszeichnungen und Produktionen von Studierenden vorweisen.