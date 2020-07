Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Workshops von We-Dance bis Zirkus

„Samstagsschwung“ in der Schwungfabrik an der Milchhofstraße 22a: Die Akteure der Schwungfabrik erweitern ihre Angebote für Weimarer Kinder und Jugendliche. Einmal im Monat öffnen die dort ansässigen Vereine ihre Räume. So können Kinder und Jugendliche die Schwungfabrik kennenlernen und an unterschiedlichen Workshops teilnehmen, ob Tanz mit We-Dance, Theater mit dem Stellwerk Weimar, Sport mit dem Sportprojekt der Stiftung Villa Haar, Zirkus und Holzwerkstatt mit Tasifan oder Kunstworkshop mit Katja Weber im offenen Atelier. Auch das Außengelände mit dem neuen Bolzplatz lädt zum Spielen und Kicken ein. Termine: 11. Juli, 19. September, 17. Oktober, 21. November, 12. Dezember, jeweils 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Die Angebote sind zugangsoffen, barrierefrei und für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Dank Unterstützung vom „Lokalen Aktionsplan Weimar“ sind alle Angebote beim „Samstagsschwung“ kostenfrei. Wegen der Corona-Bestimmungen werden zwei Workshopzeiten angeboten, die Anmeldungen erfolgen vor Ort.

Weitere Infos: www.schwungfabrik-weimar.de oder direkt unter: info@schwungfabrik-weimar.de