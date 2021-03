Wort zum Sonntag: Glaube verlangt Entschlossenheit

„Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“

Dieser Spruch ist Teil eines Gesprächs, das Jesus mit einem Mann führt, der sich ihm anschließen will. Nur möchte er vorher noch seinen Vater beerdigen zu dürfen. Darauf von Jesus die Antwort: „Lass die Toten ihre Toten begraben“ und der Wochenspruch. Dieses Gespräch hat mich schon immer ein wenig verärgert. Warum verlangt Jesus, dass dieser Mann auf eine ordentliche Trauerfeier verzichtet? Das klingt in dieser Zeit der Pandemie noch mal bitterer.

Viele Menschen leiden darunter, dass sie eine Trauerfeier, ein Begräbnis für einen lieben Menschen unter den derzeitigen Bedingungen feiern müssen. Auch wenn die Bestatter einen sehr guten Dienst dabei tun, dies trotz der Umstände würdevoll zu ermöglichen, oft ist der Abschied anders als eigentlich gewünscht. Ich weiß, es geht Jesus nicht wirklich um eine gute oder schlechte Trauerkultur, sondern darum, dass echte Nachfolge nicht ohne echtes Bekenntnis geht, kompromisslos. Es gibt sie, die Dinge, für die es sich lohnt, auf faule Ausreden und faule Kompromisse zu verzichten. So ist es auch mit dem Christsein heute. Wenn mir das wirklich wichtig ist, dann kann das mein Leben umkrempeln, dann wird das mein Verhalten ändern. Dann muss ich zum Beispiel Unrecht, das geschieht, klar ansprechen, auch wenn das unbequem ist.

Christen machen genauso Fehler wie jeder andere. Doch manches passt mit Christsein einfach nicht zusammen. Die vielen Missbrauchsskandale zum Beispiel. Wie schafft man es, das sich selbst und anderen gegenüber zu rechtfertigen? Mitarbeit am Weinberg Gottes und dann Schutzbefohlenen so etwas antun? Wo bleibt der kollektive Aufschrei von uns Christen? Das verlangt absolute Klarheit. Ich lese, dass die Kirchenaustrittstermine ausgebucht sind bis in den April; viele sicher auch im Zusammenhang mit den Missbrauchsskandalen. Doch wäre es nicht ein viel deutlicheres Statement, wenn Christen, die zur Kirche gehören, nicht austreten oder ausgetreten sind, klar aussprechen, dass Missbrauch eine Pervertierung des Evangeliums ist? „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Bestimmte Dinge, die gehen nicht, wenn ich in der Nachfolge stehe. Aber ganz sicher heißt das nicht, dass ein Christ auf ein würdiges Begräbnis verzichten soll. Damals nicht und auch heute nicht.

Pfarrerin Dorothea Knetsch ist Klinik-Seelsorgerin.