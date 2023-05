Wort zum Sonntag: Von den Alten lernen

Pfarrerin Charlotte Reinhold über ein Orientierung des Alltags mit Gott.

Alles ist möglich! Es liegt an uns: Welche politische Richtung wir wählen, wie wir uns ernähren, welchen Hobbys wir nachgehen, wie wir unser Leben gestalten, was wir lernen, ob und mit wem wir zusammenleben, in welches Land es uns zieht...

Das ist Freiheit und das ist schön! Manchmal nur schwirrt mir der Kopf von den Möglichkeiten, dann weiß ich nicht mehr, was ich soll und was ich will. So viele Stimmen rufen aus allen Richtungen. Welchem Ruf folgen wir, was gibt Halt, woran orientieren wir uns?

Heute am Sonntag „Exaudi“ zwischen Himmelfahrt und Pfingsten geht es um das Hören und Gerufen werden. Exaudi: „höre“! Gott ruft uns und wir können zu ihm rufen, zu ihm beten.

Aber hören wir seinen Ruf unter all dem Lärm? Verstehen wir, was er uns sagen will?

Eli macht Samuel auf Gottes Ruf aufmerksam

In dem Bibeltext für diesen Sonntag ist es der junge Samuel, der von Gott gerufen wird, ihn aber nicht erkennt, weil er nichts von Gott weiß. Er ist orientierungslos. Erst der erfahrene Eli macht Samuel auf Gottes Ruf aufmerksam.

Im Alten Testament heißt es: „Geh und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört“ (1. Buch Samuel 3,9). Durch den alten Mann erkennt Samuel Gottes Stimme. Er richtet sich nach ihm aus. Er kann ihm folgen und er kann seinen Weg mit Gott gehen.

Der alte Mann erzählt seine Erfahrungen mit Gott weiter und der Junge lernt Gott dadurch kennen. Hören wir doch einmal auf die Geschichten der Alten. Wie sie von ihrem Glauben erzählen, wie sie beten, was sie mit Gott erlebt haben, wo Gott ihnen begegnet ist. Vielleicht hilft es uns, Gott zu begegnen und sein Wort zu hören.

Charlotte Reinhold ist evangelische Pfarrerin im Pfarrbereich Schöndorf-Großobringen des Kirchenkreises Weimar.