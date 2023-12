Susanne Seide glaubt immer wieder an das Gute

Es gibt sie doch, diese kleinen und großen Wunder zu Weihnachten. Der Pegel der Ilm in Mellingen, der noch vor einigen Tagen hier wie an drei anderen unter mehr als 80 Messstellen in Thüringen Schlechtes verhieß, geht zurück. Er hat seinen Höchststand Weihnachten erreicht und blieb mit rund 2,25 Metern unter der Prognose.

Und für Jannek von Holwede und seine Familie ist der Weihnachtswunsch in Erfüllung gegangen, dass über Spenden ein Rollstuhl-Kassettenlift für den 14-Jährigen finanziert werden kann, damit seine Eltern den schwerst mehrfach behinderten Jungen nicht mehr mühsam von Hand von seinem Rollstuhl ins Auto heben müssen.

„Das war ein sehr emotionaler Moment, als wir pünktlich zum Krippenspiel in der Kirche die Nachricht von unserem erreichten Ziel bekommen haben“, berichtete die Spenden-Organisatorin Ivonne Rahaus. „Ein echtes Weihnachtswunder ist geschehen. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns auf diesen Weg so unterstützt haben!!!“, postete die Freundin der Familie auf der Spendenseite. Diesem Dank schließt sich die Redaktion von Herzen an!