„Wunderwelt Insekt“ im Bienenmuseum

Weimar. Eine neue Sonderausstellung ist im Saal des Bienenmuseums zu sehen.

Die erste Sonderausstellung im Bienenmuseum seit Beginn der Pandemie öffnet dem Betrachter bis Jahresende die „Wunderwelt Insekt“ in makroskopischen Zeichnungen von Hein Schmidt. Für den kleinen Geldbeutel sind Stubenfliegen, Honigbienen und Gemeine Wespen in Lebensgröße im Format 4 x 5 cm als Serienzeichnungen zu haben. Zur Ausstellung erschien ein Katalog. 10 Prozent des Erlöses gehen an den Naturschutzbund (NABU) und weitere 20 Prozent an das Bienenmuseums.