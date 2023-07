Yiddish Summer startet in Weimar in die Konzert-Saison

Weimar. Die Dozenten des Yiddish Summer 2023 stellen sich mit ihren Lieblingsliedern oder -melodien in Weimar vor.

In der Kulturstadt startet in dieser Woche der Yiddish Summer mit einem ersten hochkarätig besetzten Konzert in die Saison. Nach dem Auftakt in Eisenach und Stadtroda stellen sich am Mittwoch die Dozenten der Gesangsworkshops und des Klezmer-Workshops musikalisch in Weimar vor. Ab 20 Uhr finden sich in der Musikschule Johann Nepomuk Hummel unter anderem die Künstler Alan Bern, Kantorin Svetlana Kundish, Sasha Lurje, Eftychia Mitritsa und Tayfun Guttstadt ein. Insgesamt 13 Meisterinnen und Meister jiddischer und graeco-türkischer Musik werden erwartet, teilt die Other Music Academy mit.

Bei dem ersten von vielen Konzerten werden sich die Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Woche Workshops leiten, mit ihren Lieblingsliedern und -melodien vorstellen. Die Besucher können so jeden Künstler einzeln erleben.

Jedes Jahr hat der Yiddish Summer ein Thema. In diesem Jahr soll die Verbindung zwischen jiddischer und graeco-türkischer Musik erkundet werden, die im späten Osmanischen Reich entstand und bis heute andauert. Jam-Sessions, Konzerte und mehr finden regelmäßig bis zum 19. August statt.

Karten gibts an der Tourist-Info oder im Internet unter www.yiddishsummer.eu