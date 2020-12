Zählkarten für Abschied von Pfarrer Krannich in Weimar

Weimar. Mit einem Gottesdienst am Sonntag, 27. Dezember, 14 Uhr, wird Pfarrer Frieder Krannich (65) von Superintendent Henrich Herbst in den Ruhestand verabschiedet. Damit endet zum 31. Dezember sein 18-jähriger Dienst in der Kreuzkirche. "Ganz besonders schätze ich an Pfarrer Krannich, wie es ihm gelingt, Menschen zusammenzuführen und ins Gespräch zu bringen", betonte Superintendent Henrich Herbst.

Für den Gottesdienst in der Herderkirche werden noch einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, bis 18 Uhr Zählkarten vor Ort ausgegeben, teilte die Superintendentur mit. red