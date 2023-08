Zahlreiche Diebstähle und Wildunfälle - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Diebstähle und Unfälle beschäftigten die Polizei in Weimar in den vergangenen 24 Stunden. (Symbolbild)

Weimar. Ein Kinderwagen und wichtige Geräte einer Recycling-Firma rissen sich Diebe unter den Nagel. Außerdem wurde ein 17-Jähriger bei einem Unfall leicht verletzt.

In der Nacht auf Dienstag registrierte die Polizei gleich vier Wildunfälle um Weimar. Dreimal waren es Rehe, die durch das Überqueren der Fahrbahn für Sachschaden sorgten. Die Tiere überlebten nicht. Einmal war ein Dachs am Unfall beteiligt, der sich anschließend „pflichtwidrig“ von der Unfallstelle entfernte.

Leicht verletzter 17-Jähriger in Ettersburg

Am Montagabend war gegen 21.20 Uhr ein 17-Jähriger mit einem Microcar unterwegs, einem Klein-Auto, das auch ohne Führerschein gefahren werden darf. In der Hottelstedter Straße in Ettersburg musste er laut eigenen Angaben einem Tier ausweichen. Das Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Teenager wurde leicht am linken Unterarm verletzt, sein Gefährt beschädigt.

Diebstahl wichtiger Firmen-Geräte in Blankenhain

Bereits am Sonntag sind bisher drei unbekannte Täter auf das Gelände eines Recycling-Betriebes in Blankenhain eingebrochen. Über ein Fenster gelangten sie laut Polizeiangaben in eine Halle und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Den Wert der Geräte schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Da sie für den Arbeitsalltag dringend erforderlich seien, beziffert die Firma den durch den Diebstahl entstandenen Produktionsausfall auf rund 7000 Euro. Die Polizei hat die Videoaufzeichnungen der Firma gesichert.

Diebstahl von Kinderwagen

Am frühen Montagmorgen wurde aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Straße ein Kinderwagen gestohlen. Der Wagen der Marke „Gold Pockit Air All Terrain“ habe einen Wert von rund 200 Euro. Außerdem entwendeten die Diebe einen Fahrradanhänger „KidGoo“ im Wert von etwa 750 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen laut Meldung der Polizei nicht vor.

Diebstahl von Baumaterial

Von einem Grundstück in Mellingen sind diverse Baumaterialien entwendet worden. Laut Polizeiangaben wurden Dachlatten, Balken und Bretter im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Die Täter konnten unerkannt das Gelände verlassen.

Diebstahl von Tontechnik

Zwischen dem 24. und 31. Juli haben bisher unbekannte Täter aus dem Kellerbereich und dem Dachboden eines Wohnhauses in der William-Shakespeare-Straße durchwühlt. Wie die Polizei schreibt, wurde vom Dachboden nichts entwendet. Im Keller allerdings brachen die Langfinger eine Kellertür auf und nahmen diverse Tontechnik, wie Mikrophone und Audiogeräte, eine Werkzeugkiste mit Inhalt, zwei Gasflaschen sowie dort gelagerte Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 7000 Euro mit.