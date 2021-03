Zehn fleißige Berlstedter auf den Nordkreis-Radwegen

Berlstedt. Die Berlstedter Bürgerinitiative „Alltagsradwege für unsere Region“ absolvierte trotz Corona ihren traditionellen Frühjahrsputz.

Mit einer spontanen Aktion startete die Berlstedter Bürgerinitiative (BI) „Alltagsradwege für unsere Region“ am Wochenende in ihr Jahresprogramm: Ein kurzer Aufruf über soziale Medien am Freitag genügte, um am Samstagvormittag zehn Freiwillige auf die Beine zu bringen, die mit Müllsäcken, Greifzangen, Besen und Harken loszogen. Der traditionelle Frühjahrsputz auf den Radwegen fiel damit zwar um eine Nummer kleiner aus als in normalen Jahren, aber die BI ließ ihn zumindest nicht ausfallen.

Nach gerade einmal zwei Stunden waren bereits fünf Müllsäcke gefüllt, außerdem fanden sich eine entsorgte Holzkiste und ein Reifen an den Wegrändern.

Birgit und Michael Dankert sowie Conny Geißler kümmerten sich um den Radweg nach Neumark, Familie Hasse sammelte den Unrat am Weg nach Ballstedt auf.

Udo Müller und Dirk Sundhaus liefen die Strecke nach Ottmannshausen ab. Andreas Hühn, Ulrike Thier und der BI-Vorsitzende Bernd Hegner kümmerten sich um den Weg nach Schwerstedt.

Manfred Reifert beseitigte einen Schandfleck an der Landstraße nach Stedten, wo der Wind den Müll aus einem illegal im Straßengraben entsorgten Sack verteilt hatte. „Auf die kleine gesellige Runde mit Bratwurst zum Abschluss haben wir verzichtet, aber sie fehlte uns allen“, so Hegner. Er und seine Mitstreiter hoffen, dass der gesellige Teil beim Herbstputz wieder mit dabei sein kann.