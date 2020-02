Zehn neue Notfallpflege-Fachkräfte in Blankenhain

Zehn Krankenschwestern der Helios-Klinik Blankenhain absolvierten innerhalb eines Jahres erfolgreich die Weiterbildung zur Fachkraft Notfallpflege. Damit hat die Klinik einen im April 2018 auf Bundesebene verabschiedeten Beschluss zur stationären Notfallversorgung konsequent umgesetzt, teilte die Pressestelle mit.

Stephanie Hilbig war die zehnte Krankenschwester, welche den Lehrgang absolvierte. Eine Woche pro Monat fuhr sie dafür nach Osterode in den Harz. „Wir haben dort zum Beispiel geübt, welche Schritte notwendig sind, wenn ein Patient mit Herzinfarkt eingeliefert wird“, erzählt die 30-Jährige. Das Wichtigste sei, dass man klare Handlungsabläufe übe. Die Ruhe, die man dann selbst ausstrahle, übertrage sich auch auf die Patienten.

In Zukunft sollen weitere Kolleginnen und Kollegen folgen. Wie strukturiert die interdisziplinäre Notaufnahme arbeite, so Klinik-Geschäftsführerin Yvette Hochheim, habe man im Juni 2018 erlebt, als Helios Blankenhain gemeinsam mit zwei anderen Kliniken an einer Rettungsübung zum Fall eines ICE-Unglücks mit mehreren Schwerverletzten teilnahm.