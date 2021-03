Zehn Neuinfektionen in Weimar

Weimar. Mit zehn Neuinfektionen stieg die 7-Tage-Inzidenz in Weimar am Samstag auf 90,45/100.000 Einwohner.

Zehn Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Samstag. Die Infektionen konnten in fünf Fällen auf Ansteckung innerhalb der Familie und in drei Fällen auf das Arbeitsumfeld zurückgeführt werden. In einem Fall war die Ansteckungsursache unklar, in einem weiteren konnte sie noch nicht ermittelt werden. Damit gibt es in der Stadt aktuell 93 Infizierte. Davon müssen vier Erkrankte stationär im Klinikum behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 90,45 je 100.000 Einwohner (Vortag: 81,25). Wie die Gesundheitsamt weiter mitteilte, konnten am Freitag 722 Schnelltests durchgeführt werden. Sechs davon fielen positiv aus und werden nun durch einen PCR-Test überprüft. In Weimar befinden sich derzeit 372 Personen in Quarantäne.