Zehn Wunschbäume für Weimar-Nord

Weimar. Weihnachtsbäume vor sozialen Einrichtungen

Auf dem Gelände der Stiftung Wohnen Plus erfolgt am Freitag der Startschuss für die Aktion „öffentlicher Wunsch-Weihnachtsbaum in Weimar-Nord“. Im Stadtteil werden dazu zehn öffentliche Weihnachtsbäume vor sozialen Einrichtungen aufgestellt, die der Ortsteilrat finanziert.

Die Einrichtungen schmücken die Bäume mit ihren Wünschen. Da die Christbäume frei zugänglich sind, können die Nordstädter die Wünsche lesen und mit ihren eigenen Wünschen ergänzen.

TA-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Auftakt werden Vertreter der Einrichtungen anwesend sein, und der Chor der Diesterwegschule singt Adventslieder.