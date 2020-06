Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeichen der Hoffnung

Das DRK Weimar hat sich in dieser Woche mit seinem Stützpunkt in der Humboldtstraße an der internationalen „Fiaccolata der Hoffnung“ beteiligt. Hintergrund: Am Geburtsort der Rotkreuzidee, auf der Piazza Castello von Solferino, konnten erstmals seit 100 Jahren nicht die Flammen der Rotkreuzidee als Fackeln vor Tausenden entzündet werden. Deshalb leuchtete die Bereitschaft des DRK Weimar – wie viele andere in Europa – am Abend des 24. Juni 2020 symbolisch ihren Stützpunkt in Weimar rot aus.