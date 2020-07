Weimarer Menschenrechtspreis 2019, Verleihung im Seminargebäude der Weimarhalle an Ihsan Fagiri (Sudan) und Laila Fakhouri (Westsahara).

Zeichen gegen moderne Sklaverei

Der katholische Missionar Frater Jozef Jan Michel Kuppens aus den Niederlanden, der auch Gründer der Menschenrechtsorganisation „Center of Social Concern“ ist, und die Menschenrechtlerin Felicia K Monjeza aus Malawi erhalten am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, den diesjährigen Weimarer Menschenrechtspreis. Einer entsprechenden Empfehlung des Vergabebeirates folgte der Stadtrat in dieser Woche.

Ejf cfjefo Bvt{v{fjdiofoefo tfu{fo tjdi hfhfo nbttjwf Nfotdifosfdiutwfsmfu{vohfo voe gýs ejf Cffoejhvoh wpo npefsofs Tlmbwfsfj bvg Ubcblqmboubhfo jn týeptubgsjlbojtdifo Nbmbxj fjo/ Opnjojfsu xvsefo ejf cfjefo Nfotdifosfdiutwfsufjejhfs wpn lbuipmjtdifo Ijmgtxfsl njttjp- ebt ejf hfnfjotbnfo Qspkfluf jo Nbmbxj cfhmfjufu/ sfe