Zeitreise ins Mittelalter in Kranichfeld

Kranichfeld. Der Arnstädter Otto Hesse liest am Sonntag in Kranichfeld aus einem seiner Romane, der im mittelalterlichen Thüringen handelt.

Eine „Zeitreise ins Thüringer Mittelalter“ bietet der Förderverein des Kranichfelder Baumbachhauses am Sonntag seinen Gästen: Ab 17 Uhr liest der Arnstädter Autor Otto Kurt Dieter Hesse aus seinem Historienroman „Skandal auf der Kevernburg oder Das Urteil des heiligen Benediktinermönchs Gunther von Swartzingburg“. Ausgangspunkt der Erzählung ist die Kaiserpfalz in Goslar im Jahre 1102. Bekannte Orte der Umgebung sind Schauplätze: die Käfernburg in der Nähe von Arnstadt, die Schwarzburg hoch über dem Tal der Schwarza, Nordhausen, Sömmerda, das Kloster Paulinzella. Auch das mittelalterliche Kranichfeld soll ein Fluchtort in dieser Geschichte gewesen sein. Von 14 bis 17 Uhr sind Museumscafé und aktuelle Ausstellung geöffnet.