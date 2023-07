Zeltkirmes am Wochenende in Thangelstedt

Thangelstedt. Zwei Tage lang wird am Wochenende im Blankenhainer Ortsteil gefeiert.

Das nächste Feier-Wochenende in Thangelstedt steht an: Zwei Tage lang wird die Kirmes den Blankenhainer Ortsteil auf die Beine bringen. Los geht es am Samstag, 29. Juli, 19 Uhr mit dem Kirchweih-Gottesdienst in der Kirche. 20.30 Uhr startet die Kirmesgesellschaft zu ihrem großen Umzug durch das Dorf. Der endet im Festzelt, wo nach dem Eintanzen ab 22 Uhr die Showband „Xtrawild“ auf der Bühne steht. Weiter geht es am Sonntag ab 10 Uhr an gleicher Stelle mit dem Frühschoppen. Ab 15 Uhr gibt es noch einmal Livemusik mit den Engerdaer Blasmusikanten, die als Stammgäste in Thangelstedt fast immer dabei sind. Die „Rodenas“-Tanzgruppe tritt auf, und zum entspannten Ausklang kramt Alleinunterhalter Kalle noch einmal in seiner Musikkiste.