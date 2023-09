Zeltkirmes in Mönchenholzhausen feiert Jubiläum

Mönchenholzhausen. Von Freitag bis Sonntag wird im Grammetal-Dorf intensiv gefeiert.

Die 20. Auflage der Zeltkirmes in Mönchenholzhausen steht vor der Tür. Dazu sind zunächst fleißige Helfer gefragt: Zum Zeltaufbau am Donnerstag, 14. September, braucht die Kirmesgesellschaft jede anpackende Hand. Das Programm beginnt am Freitag mit dem Gottesdienst ab 18 Uhr, dann legt „DJ Stibbe“ ab 21 Uhr im Zelt zur ersten Party-Nacht auf. Samstag startet 9 Uhr die Ständchen-Tour mit den „Crash Beans“ durch das Dorf. Den Kirmestanz ab 20 Uhr begleiten musikalisch „Die Asphaltstürmer“. Diese dürfen auch am Sonntag ab 10 Uhr noch einmal ran. Das Mittagessen liefert die Fleischerei Rudisleben, 15 Uhr folgt der Kindertanz. Den Schlusspunkt setzt ab 19 Uhr die traditionelle Kirmesbeerdigung.