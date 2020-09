Zeugen dringend gesucht: Unbekannte verprügeln Mann

In Weimar ist ein 50-Jähriger von mehreren Männern geschlagen und verletzt worden. (Symbolfoto)

Weimar. In Weimar ist Anfang August ein 50 Jahre alter Mann von mehreren Personen geschlagen und dabei verletzt worden. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Wie die Polizei erst heute berichtet, geschah die Tat am 7. August 2020, einem Freitag auf dem Theaterplatz in Weimar. Demnach saß der 50-Jährige hier auf einer Bank, als gegen 22 Uhr eine Gruppe von rund zehn Personen auf ihn zukam. Die Polizei vermutet, dass die Männer zuvor eine soziokulturelle Veranstaltung ganz in der Nähe des Tatortes verlassen hatten.

Ohne erkennbaren Grund sollen sie dann auf den 50-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem die Täter von ihm abgelassen hatten, rettete sich der Geschlagene in die Erfurter Straße in eine Spätverkaufsstelle. Hier wurde ihm ein Taxi gerufen, mit welchem sich der Mann in die Notaufnahme des Krankenhauses fahren ließ.

Eine Täterbeschreibung war dem Geschädigten nicht erfolgen. Die Kriminalpolizeistation Weimar sucht deshalb nun nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder den Geschädigten im Anschluss auf dem Weg zur Spätverkaufsstelle gesehen haben.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizeistation Weimar unter der Telefonnummer 03643-882-0 oder per Email an kps.weimar@polizei.thueringen.de.