Aus Richtung Erfurt kam am 4. Mai der Drängler in den Bereich des Überfliegers. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem weißen Caddy.

Zeugen-Suche zu Drängler

Zeugen zu einem Drängler sucht die Weimarer Polizei, vor allem solche, die am Montag, dem 4. Mai, gegen 10.20 Uhr im Bereich des Überfliegers unterwegs gewesen sind. Hier soll ein weißer Kastenwagen aus Richtung Erfurt gekommen sein, der sehr aggressiv fuhr. So soll der Fahrer des Caddy immer wieder in die Sicherheitsabstände anderer Verkehrsteilnehmer eingefahren sein, nachdem er sie verbotenerweise überholte. Es sei zu Gefährdungen des Gegenverkehrs oder der Überholten gekommen. Daher werde ein Verstoß wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs geprüft. Von den Manövern betroffene Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Kontakt: Telefon 03643/8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de