Auf Hinweise zu einem Einbruch in Taubach, der sich in der Nacht nach dem Muttertag ereignet hat, hofft die Weimarer Polizei.

Zeugensuche nach Einbruch

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Gartengrundstück in Taubach in der Umpferstedter Straße, der bereits in der Nacht vom 10. zum 11. Mai passiert ist. Aus einem Schuppen wurden ein Rasentrimmer und eine Schlagbohrmaschine gestohlen, ebenso vom Grundstück ein Rasentraktor. Da dieser nicht fahrbereit war, sind die Diebe vermutlich mit einem Fahrzeug bis an den Garten nahe der Bahngleise gefahren, um den Rasentraktor zu verladen.

Kontakt: Telefon 03643/8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de