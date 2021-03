Es gibt die Überlegung, im Zeughaus in Bad Berka ein Corona-Testzentrum einzurichten.

Landkreis. Das Landratsamt des Weimarer Landes arbeitet aktuell mit Hochdruck an einer Infrastruktur für Corona-Schnelltests.

Zeughaus in Bad Berka als Testzentrum vorgeschlagen

Die Verantwortlichen im Weimarer Land arbeiten an einer Coronatest-Infrastruktur: Nach Auskunft von Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) sei das Landratsamt dabei zu recherchieren, wo und zu welchem Preis man Tests erwerben könne. Sie geht davon aus, dass der Landkreis dafür finanziell in Vorleistung gehen muss. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.