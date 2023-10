Rock The Circus vereint Live-Musik und Akrobatik (Archivbild).

Zirkus und Musik verschmelzen in der Weimarhalle

Weimar. Die Show „Rock the Circus“ kommt im November nach Weimar. Das erwartet die Zuschauer:

Zirkusartistik und Rockmusik vereint „Rock the Circus“ am Donnerstag, 9. November, im großen Saal der Weimarhalle. Um 19.30 Uhr werden Songs von AC/DC, Bon Jovi, Guns N‘ Roses, Pink Floyd und Co. mit der Welt der Akrobatik zusammengeführt.

Magier und Schwertschlucker, Hochseilartisten und BMX-Stuntmen, Feuerschlucker und Jongleure, Trapezkünstler und Rollschuhakrobaten zeigen ihr Können zu kraftvollen, auf die Darbietung abgestimmten Rockkrachern und gefühlvollen Balladen. Für das Live-Konzert-Feeling soll eine Band aus sechs Profi-Musikern sorgen.

Tickets: www.resetproduction.online-ticket.de/rock-the-circus