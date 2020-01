Weimar. Else Lasker-Schüler ist das Lesekonzert in der Stadtbücherei gewidmet.

Zu Ehren von Else Lasker-Schüler

Zu einem Lesekonzert zu Leben und Werk Else Lasker-Schülers (1869-1945) wird anlässlich ihres 75. Todestages am heutigen Mittwoch, 15. Januar, 19.30 Uhr, in die Stadtbücherei Weimar eingeladen. Die Weimarer Sprecherin Christine Hansmann führt durch Else Lasker-Schülers Biographie und rezitiert Lyrik und Kurzprosa aus ihrem Werk. Der Musiker Klaus Wegener aus Jena setzt mit Klarinette und Saxophon musikalische Akzente.