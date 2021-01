Zu hohe Schneelast: Straßensperrungen wegen umgestürzter Bäume

Auch zwischen Hottelstedt und Ettersburg bogen sich in dieser Nacht die Bäume unter den Schnee- und Eislasten gewaltig und führten zum Feuerwehreinsatz.

Der nass gewordene Schnee setzt die Bäume im Weimarer Land aktuell unter großen Stress. An mehreren Stellen im Kreis und auch in Weimar biegen sich seit Dienstag die Äste nach unten und sind teilweise auch schon Bäume deswegen umgestürzt. Das Eis in den Kronen sorgt aktuell für mehrere Straßensperrungen.

Die schwersten Auswirkungen zeigt die aktuelle Witterung auf der Isserstedter Höhe. Die Verbindungsstraße Kleinromstedt-Isserstedt ist seit Dienstagabend voll gesperrt. Zunächst brachen Äste unter der Eislast auf die Landesstraße. Am Mittwochmorgen um 5 Uhr fiel dann ein ganzer Baum um und blockierte die Strecke.

Landesstraße zwischen Kleinromstedt und Isserstedt bis zu zwei Tage gesperrt

Aus Sicherheitsgründen soll die L1060 zwischen Jena-Isserstedt und Kleinromstedt (LG Bad Sulza) noch voraussichtlich zwei Tage gesperrt bleiben, so ein Sprecher der Landespolizeiinspektion in Jena. Sollte das Eis ohne Gefahr für die Einsatzkräfte früher von den Bäumen geholt werden können, dann auch früher. So lange erfolgt eine Umleitung über die Saaleplatte, die im Tagesverlauf noch besser ausgeschildert werden soll.

Seit dem Mittwochvormittag gesperrt ist auch die Verbindungsstraße von Meckfeld (Bad Berka) zur Stiefelburg. Auch hier war ein Baum auf die Straße gestürzt. Der zuständige Einsatzleiter der Feuerwehr schätzt das weitere Risiko, dass dort Äste oder ganze Bäume herunterbrechen könnten als groß ein, hieß es zur Begründung von der Rettungsleitstelle.

Berufsfeuerwehr prüft weitere Straßensperrung

In der Prüfung befindet sich laut Einsatzkräften auch eine Straßensperrung zwischen Weimar-Holzdorf und Obergrunstedt (LG Grammetal). Dort ist die Berufsfeuerwehr Weimar (BFW) im Einsatz, weil sich die Baumkronen unter der Last von Schnee und Eis ebenfalls verformen. Gegenwärtig (Stand 11.15 Uhr) sei nicht klar, ob die BFW hier in ausreichendem Maße Abhilfe leisten kann oder ob auch hier die Straße komplett gesperrt werden muss.

Seit Dienstagabend, um 18 Uhr musste die Feuerwehren im Weimarer Land zu fünf weiteren Einsätzen ausrücken, weil Äste oder Bäume auf Straßen gefallen waren. So gaben am frühen Dienstagabend mehrere Äste auf der B85 der Schneelast bei Troistedt (Grammetal) in Richtung Bad Berka nach. Fast zeitgleich stürzte in der Ortslage Umpferstedt (Mellingen) ein Baum auf die Straße.

Rettungsleitstelle zählt weitere umgestürzte Bäume im Kreis

Einen umgestürzten Baum musste die Feuerwehr dann keine drei Stunden später, gegen 21 Uhr auf der bisherigen B87 zwischen Bad Berka in Richtung des Ortsteils Tannroda beseitigen. Auch im Ortsteil München fielen Äste auf die Straße.