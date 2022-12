Zu wenige Jobs für Behinderte

Weimar. Sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land wird die gesetzliche Quote nicht erreicht.

Die Beschäftigungsquote von Menschen mit einer Schwerbehinderung liegt sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5 Prozent. Wobei das Defizit im Kreis deutlich größer ausfällt als in der Kulturstadt. Weimar und das Weimarer Land liegen dabei noch unter dem Durchschnitt in Mittelthüringen von 4,8 Prozent. Das teilte die Agentur für Arbeit zum Internationalen Tag von Menschen mit Behinderungen mit, der am 3. Dezember begangen wurde.

Ihren Angaben zufolge sind in der Kulturstadt 848 Menschen mit einer Schwerbehinderung sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 178 weniger als im Jahr zuvor. Damit betrage die Beschäftigungsquote 4,6 Prozent. Bei privaten Unternehmen liege sie nur bei 3,9 Prozent, bei den öffentlichen Arbeitgebern hingegen bei 6,7 Prozent. Die meisten Beschäftigten mit Handicap arbeiten in Weimar in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheits- und Sozialwesen und im wissenschaftlichen Dienstleistungsbereich.

Im Landkreis sind 553 Menschen mit einer Schwerbehinderung sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre Zahl sei in den vergangenen Jahren stabil geblieben. Bei privaten Arbeitgebern liegt die Beschäftigungsquote lediglich bei 3,1 Prozent. Die öffentlichen Arbeitgeber erfüllen mit 5,7 Prozent die gesetzlichen Vorgaben. Die meisten Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen, im verarbeitenden Gewerbe, in der öffentlichen Verwaltung und im Handel.

In Weimar sind 116 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos, im Weimarer Land sind es nach Informationen der Arbeitsagentur 124 Menschen. Das seien in beiden Fällen ebenso viele wie vor einem Jahr. Damit liege der Anteil der schwerbehinderten Menschen an allen Arbeitslosen sowohl in der Stadt als auch im Kreis bei knapp 7 Prozent.