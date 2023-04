Marvin Reinhart ist Redakteur in Weimar.

Zu Zeiten des Zaster-Lasters in Weimar

Marvin Reinhart zum fahrenden Geldautomat.

Nachdem die Sparkasse in Weimar West zum Umbau geschlossen wurde, erreichten unsere Redaktion einige Beschwerden in puncto Zaster-Laster. Damit gemeint ist der mobile Geldautomat der Sparkasse, der zu bestimmten Uhrzeiten auf dem Straßburger Platz Halt gemacht hat. Eine lange Schlange würde sich dort regelmäßig bilden, teilweise kämen die Kunden nicht einmal dran, erzählte ein aufgebrachter Mann.

Vor Ort ließ sich das nicht bestätigen. Weder von den Kunden, die seinerzeit vor Ort waren, noch vom Fahrer des Lasters selbst. Nachgefragt beim Regionalbereichsleiter Stefan Grosch, entkräftete auch dieser die Vorwürfe. Freilich ist der Zaster-Laster kein vollwertiger Ersatz für eine solche Filiale. Und er komme zu unregelmäßigen Zeiten, was die Kunden störe. Aber die Termine müssen auch in den Terminplan des fahrenden Geldautomaten passen. Und der ist tagtäglich an vielen verschiedenen Orten.

Sei’s drum. Jetzt ist die Filiale wieder offen – wenn auch reduziert, aber besser als nichts. Und die Zeiten des Zaster-Lasters sind erstmal vorbei. Zumindest am Straßburger Platz in Weimar West.