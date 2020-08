Ein brennendes Fahrzeug sorgte am Freitagabend im Grammetal für Aufregung: Eine 35-jährige Frau und ihr Beifahrer waren auf der Landstraße 1056 zwischen dem Abzweig von der B7 bei Mönchenholzhausen und der Autobahn-Auffahrt Erfurt-Vieselbach unterwegs, als der Motor ihres Ford Granada plötzlich streikte. Als die Fahrerin versuchte, ihn wieder anzulassen, stand wegen eines technischen Defektes plötzlich der Motorraum in Flammen. Die beiden Insassen sprangen sofort aus dem brennenden Auto, blieben somit unverletzt und wählten sofort den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei musste den Autobahn-Zubringer für rund eine Stunde komplett sperren und bezifferte den Sachschaden am Auto auf rund 3000 Euro.