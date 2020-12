Zulassung als vierte Apotheke in der Stadt

Weimar. Adler-Apotheke in Weimar besteht seit 100 Jahren in Weimar und seit 85 Jahren in Nachbarschaft der katholischen Kirche

Den Nachschub an FFP2-Masken zu sichern, ist für die Weimarer Apothekerin Anke Günther derzeit das bestimmende Thema. Die Nachfrage in ihren beiden Geschäften, in der Adler-Apotheke an der katholischen Kirche und der Schweitzer-Apotheke in West, ist gewaltig. Bei fünf Lieferanten habe sie bestellt. Und die größte Bestellung lag am Freitag offenbar noch beim Zoll. Da muss ein Jubiläum, das dieser Tage im Unternehmen ansteht, etwas in den Hintergrund rücken – ohne aber ganz vergessen zu werden.