Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum 13. Mal Silvesterlauf im Zieglers Grund

Wiederum laden die Kranichläufer dazu ein, den Jahresausklang sportlich zu begehen. Sie würden sich freuen, viele Aktive und Zuschauer zum 13. Silvesterlauf im Zieglers Grund begrüßen zu können. Es gibt nach Angaben von Veit Bartholomäus zwei Rundstrecken von je etwa 1,2 Kilometer zu bewältigen, die rund um den Zieglers Grund und den angrenzenden Wald verlaufen. „Wir möchten gemeinsam laufen, wandern oder mit Nordic-Walking-Stöcken auf die Strecke gehen“, erklärt Bartholomäus. Technik, Tempo und Rundenzahl stehen jedem frei. Das gemeinsame Lauferlebnis und die Gespräche am Rande stehen im Vordergrund. Und natürlich wird auch wieder mit Feuerschale, Bratwurst und Getränken für eine angenehme Umrahmung gesorgt. Der Silvesterlauf startet am Dienstag, 31. Dezember, 10 Uhr, im Zieglers Grund in Kranichfeld. Für ein Fersengeld von 3 Euro kann man sich am Start anmelden und erhält eine Bratwurst und ein Getränk. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen rund ums Laufen in Kranichfeld gibt es unter kranichlaeufer.jimdo.com